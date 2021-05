Denver lako sa minesotom: Jokić, po običaju glavni na terenu! (video)

Hot sport pre 1 sat | Vuk Gvozdenović Vuk

U protekloj NBA noći snage su odmerili Denver i Minesota, favorizovani Nagetsi došli su do nove pobede rezultatom 114-103.

Najbolji akter utakmice po ko za koji put bio je Nikola Jokić. Jokić je predvodio svoj tim do pobede a na terenu je delovao nezaustavljivo, postigao je 31 poen uz 14 uhvaćenih lopti i četiri asistencije. Sve mu je išlo od ruke osim trojki, iz tri pokušaja nije uspeo da dođe do pogotka ali ga je zato šut za dva poena odlično služio. Što se vukova tiče, Edvards je odigrao odličan meč. postigao je 29 poena ali to nije bilo dovoljno da se savlada Denver. Rezultati