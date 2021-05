Čović reagovao pred finale, plaši se zloupotreba!

Sportske.net pre 1 sat | Sportske.net

Crvena zvezda i Budućnost u nedelju od 18:30h u Beogradu počinju finalnu seriju plej-ofa ABA lige, a tema koja je izbila u prvi plan uoči prvog meča jesu protokoli koji su usvojeni pred plej-of, a o kojima je juče govorio sportski direktor takmičenja Milija Vojinović.

U najkraćem, klubovi su upozoreni da u slučaju uvreda sa tribina može doći i do prekida utakmica, ili do pražnjenja dvorane, zavisno od procene arbitara. Danas je na to Vojinovićevo upozorenje reagovao prvi čovek Crvene zvezde Nebojša Čović, koji smatra da sada nije vreme da se menjaju protokoli. "KK Crvena zvezda se nije saglasila sa tim. Naprotiv, rekli smo da podržavamo da se to primeni, ali na početku sezone, kako bi se sprečili nekakvi negativni događaji. To