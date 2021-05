Vragolan Jokić, šmekerska reakcija na novi tripl-dabl

Sportske.net pre 2 sata | Sportske.net

Zvezda Denver Nagetsa Nikola Jokić zabeležio je u noći između petka i subote novi tripl-dabl, a nakon meča protiv Detrioti Pistonsa našao je vremena i za šalu.

Jokić je odlukom trenera Meloun odmarao poslednju četvrtinu, ali i to nije poremetilo Nagetse da dođu do treće uzastopne pobede i slave rezultatom 104:91. Nakon meča Jokić nije krio da igra najbolju sezonu u karijeri, a ona bi mogla da bude ovekovečena i MVP titulom. Sa tim u vezi neizbežno je bilo i pitanje o podršci porodice u sezoni sjajnih partija, a vrcavi Jokić nije ostao dužan novinarima. "Sto posto je pomoglo. Mogao bih svake godine da se venčam, to bi bila