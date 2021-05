Odbojkašice Srbije na EP sa Rusijom, Francuskom, BiH, Azerbejdžanom i Belgijom

Danas pre 36 minuta | Piše: Beta

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igraće u Grupi A ovogodišnjeg Evropskog prvenstva sa selekcijama Azerbejdžana, Rusije, Belgije, Francuske i Bosne i Hercegovine, odlučeno je večeras žrebom u Beogradu.

Prvenstvo Evrope u Srbiji, Bugarskoj, Hrvatskoj i Rumuniji igraće se od 18. avgusta do 4. septembra, a gradovi domaćini biće Beograd, Plovdiv, Zadar i Kluž Napoka. Utakmice Grupe A igraće se u Beogradu, Grupe B u Plovdivu, Grupe C u Zadru, dok će se mečevi Grupe D igrati u Klužu Napoki. Prvenstvo će početi 18. avgusta utakmicama u B i D grupi, dok će se prvi mečevi u A i C grupi odigrati 19. avgusta. Utakmice osmine finala i četvrtfinala igraće se u Beogradu i