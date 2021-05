Jokić, Embid ili Kari: Ko će biti MVP?

N1 Info pre 6 sati | Autor:Ivana Salapura

Nikola Jokić, Džoel Embid i Stef Kari kandidati su za MVP nagradu ligaškog dela NBA lige, potvrđeno je u noći između četvrtka i petka.

Jokić je u dresu Denvera u proseku beležio 26.4 poena, 10.8 skokova i 8.3 asistencije. Srbin jedini od kandidata za MVP nagradu koji je odigrao 72 meča. Prethodnih meseci o košarkašu Nagetsa pričalo se kao o glavnom kandidatu za zvanje najkorisnijeg igrača lige. Embid je u proseku beležio 28.5 poena, 10.6 skokova i 2.8 asistencija za Filadelfiju. Kari je za Golden Stejt prosečno beležio 32 poena, 5.5 skokova i 5.8 asistencija. The three finalists for #KiaMVP…