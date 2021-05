Jokić po prvi put o sudijama "Ne znam kako neko može da radi taj posao"

Sportske.net pre 7 sati | Sportske.net

Najbolji košarkaš Denver Nagetsa Nikola Jokić ovog puta nije ostao bez reči na suđenje u pobedi svog tima nad Portlandom u drugoj utakmici plej-ofa NBA lige.

Srpski centar je najčešće suzdržan kada su tema sudije, ali prethodne večeri je imao šta da kaže, posebno nakon što je zaradio tehničku. "Mislim da oni (sudije) imaju najteži posao. Reaguju dobro, reaguju loše, neko viče na njih. Da budem iskren, ne znam zašto bi iko želeo da postane sudija", kazao je Jokić. Jokic is frustrated with the refs 😳 pic.twitter.com/UiARTlz5EA