Đoković: Malo teži početak turnira, drago mi je što nisam izgubio set

Danas pre 3 sata | Piše: Beta

Najbolji teniser sveta Novak Đoković rekao je danas da je imao malo teži početak turnira u Beogradu, ali da mu je drago što nije izgubio set i što je prevazišao taj izazov.

„Prvi put sam igrao protiv njega (Matsa Morajna), nisam imao previše prilika da ga gledam ranije. Iznenadio me je snažnim servisima i bekhendom. Set i po sam imao kontrolu, a onda je on imao sjajne gemove“, rekao je Đoković, preneli su organizatori turnira. Đoković se plasirao danas u četvrtfinale ATP turnira u Beogradu pošto je pobedio Nemca Matsa Morajna sa 6:2, 7:6(4). „Taj brejk sam odigrao dobro, ali mi je njegova igra uticala na ritam. To je taktički teško,