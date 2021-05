Dolazi li Vili Rid na majstoricu u Beograd?

Sportske.net pre 3 sata | Sportske.net, vijesti.me

Ekipa podgoričke Budućnosti uspela je da u dve utakmice na svom terenu anulira Zvezdinu početnu prednost, izjednači na 2:2 u pobedama i izbori se za majstorisu u beogradskom ''Pioniru'', ali se tokom četvrte utakmice finalne serije povredio jedan od najboljih igrača podgoričkog tima, odlični centar Vili Rid.

On nije mogao da pomogne svojim saigračima u završnici četvrte utakmice, pa je veliko pitanje da li će moći da zaigra i sutra u Beogradu, kada će se odlučivati o tituli prvaka ABA lige. Naravno, treneru Budućnosti Dejanu Milojeviću danas je postavljeno pitanje u vezi povrede Vilija Rida, a on nije mogao da sa sigurnošću potvrdi da će Rid sutra zaigrati protiv Zvezde. "Nastup Rida u finalu je neizvestan. On je propustio današnji trening i činimo sve da ga osposobimo