Masimilijano Alegri novi trener Juventusa

Dnevnik pre 1 sat | Tanjug

TORINO: Masimilijano Alegri je novi trener fudbalera Juventusa, saopšteno je danas na sajtu kluba.

Alegri se vraća u klub koji je vodio od 2014. do 2019. godine i u tom periodu je osvojio pet šampionskih titula u Seriji A, četiri Kupa Italije, dva Superkupa, dok dva puta stizao do finala Lige šampiona. Mediji u Italji navode da je Alegri potpisao ugovor sa Starom damom do 2025. godine. Alegri će na klupi Juventusa zameniti Andreu Pirla, koji je napustio tim nakon loših rezultata.