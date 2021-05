Maestralni Jokić za brejk Denvera i vođstvo u seriji

N1 Info pre 9 sati | Autor:Bojan Marinković

Košarkaši Denver Nagetsa pobedili su Portland Trejlblejzerse na strani 120:115 i poveli sa 2-1 u plej-of seriji zapadne konferencije NBA lige, uz još jednu maestralnu partiju Nikole Jokića.

Srpski centar je duel u Oregonu okončao sa 36 poena (12/24 iz igre, 4/7 za tri), 11 skokova i pet asistencija. Pored toga, Džoker je poenima iz odbojke u poslednjim trenucima definitivno rešio pitanje pobednika i odveo Denver na konačnih 120:115. Who else but the MVP to close it out pic.twitter.com/Ct72uBhkkI — Denver Nuggets (@nuggets) May 28, 2021 Veliku ulogu u brejku Nagetsa imao je Ostin Rivers sa 21 poenom, od toga 16 u poslednjem kvartalu. Majkl Porter