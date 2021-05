Đoković: Idem na titulu na Rolan Garosu

Beta pre 3 sata

Prvi teniser sveta Novak Đoković rekao je danas da nije pogrešio što je odlučio da pre Rolan Garosa igra na turniru u Beogradu i naveo da ide da osvoji titulu na tom pariskom grend slemu.

"Moram da priznam da sam bio delom mislima već u Parizu, ali s druge strane, hteo sam da osvojim ovaj trofej. Pre mesec dana sam igrao na turniru ovde bez publike, bila je totalno drugačija situacija. Tu sam izgubio u polufinalu i imao sam dodatni motiv, iako obično ne igram pred grend slemove", rekao je Đoković.

"Obzirom da su retke prilike da igram pred domaćom publikom, a znajući da postoji velika šansa da vas vidim na tribinama, laka je bila odluka da zaigram i nisam se pokajao. Bila je ispravna odluka", dodao je prvi teniser sveta.

Đoković je danas osvojio titulu na ATP turniru u Beogradu pošto je u finalu pobedio Slovaka Aleksa Molčana sa 6:4, 6:3.

"Želim da čestitam Aleksu, ti si sjajna osoba, sjajan borac i ono što si pokazao u ovih deset dana ovde bilo je zaista impresivno i verujem da je ovo početak dobrih rezultata", rekao je Đoković.

On je čestitao i organizatorima turnira, na čijem čelu je njegov brat Đorđe Đoković.

"Ja sam, naravno, pristrasan jer sam ti brat, ali objektivno gledano napravili ste izuzetan posao i tome svedoče ocene koje ste dobili za sve turnire. I za kraj šta bih rekao... Idemo na titulu na Rolan Garosu", rekao je Đoković.

On je rekao da je njegovoj porodici i njemu glavni motiv bio da se turnir dovede u Srbiju i osvrnuo se na navode da na taj način dolazi do sukoba interesa. Dodao je i da kao igrač koji je odrastao u Srbiji, ima obavezu i odgovornost da doprinosi budućnosti tenisa u svojoj zemlji.

"Moramo da shvatimo da postoji veliki broj sukoba interesa u našem sportu, teško je istaći ovaj turnir. Doveli smo turnir ovde, ali smo samo iznajmili licencu. Ne posedujemo ga. Radimo sa Teniskim savezom Srbije na tome da zadržimo licencu u obe konkurencije što duže, a važno je da naša zemlja i tenis imaju što više turnira", rekao je.

"Moj brat je odlično radio svoj posao, ponosan sam na njega. Ako neko smatra da je to sukob interesa, pokušaću da se sklonim sa strane i neka neko drugi vodi ovaj turnir. Ne radim to zbog biznisa, iako je i to bitno. Namera mi je bila da doprinesem razvoju tenisa u Srbiji", dodao je on.Molčan, koji je do finala stigao iz kvalifikacija, rekao je da nije tužan jer je izgubio od "najboljeg na svetu".

"Osećam se dobro, ovo je moj najbolji rezultat, od kvalifikacija sam stigao do finala, igrao sam dobar tenis, borio sam se i danas sam pokušao ali nije bilo dovoljno. Nisam loše igrao, ali igrao sam protiv Novaka Đokovića", rekao je on..

"Želim da zahvalim svojoj devojci, majci, ocu, trenerima, svima koji su uključeni u moj život i koji su mi pomogli da budem bolji. Želim da zahvalim i publici, zaista je bila sjajna atmosfera. Pokušaću da uživam u ovom drugom mestu u narednim danima i nadam se da ću igrati dobro i na narednim turnirima", dodao je slovački teniser.

Novak Đoković će iz Beograda otputovati za Pariz, gde u nedelju počinje drugi grend slem u sezoni. Đoković će u prvom kolu Rolan Garosa igrati protiv 66. igrača na ATP listi, Amerikanca Tenisa Sandgrena.

U njegovoj polovini žreba je branilac titule, osvajač 13 trofeja na Rolan Garosu, Španac Rafael Nadal i njih dvojica bi mogli da igraju u polufinalu.

"Nadamo se da će doći do tog meča sa Rafom u polufinalu. Dug je put dotle, znam da svi to priželjkuju, kao i četvrtfinale sa Federerom. Na žreb ne možete da utičete, ali ono što mogu je da usmerim pažnju samo na naredni dan i da dovedem sebe u optimalno stanje", rekao je srpski teniser.

"Kad sam u uravnoteženom stanju mogu da pobedim bilo koga na bilo kojoj podlozi i to sam dokazao u karijeri. Nadamo se najboljem. Biće izazovno, ali sam spreman", naveo je osvajač Rolan Garosa iz 2016. godine.

On je dodao da nema velike razlike da li protiv Nadala igrate u polufinalu ili finalu.

"Igranje protiv njega je uvek najveći izazov koji možete da imate na šljaci. Mnogo puta smo se sastajali na Centralnom terenu i znam kako to izgleda. U Rimu sam dobro igrao protiv njega i mislim da imam dobre šanse protiv bilo koga. Treba da verujem mojim veštinama, osećam se dobro, osvojio sam turnir ovde i nadam se da ću iskoristiti samopouzdanje", rekao je Đoković.

(Beta, 05.29.2021)