Otišao iz Zvezde, pa promašio šut za finale Evrolige! Još jedna drama, Barselona dobila Armani i to kako! /video/

Blic sport pre 1 sat

Košarkaši Barselone drugi su finalisti Evrolige nakon što su u dramatičnom meču u Kelnu savladali ekipu Armanija sa 84:82.

Imala su oba tima i uspone i padove, Barsa je vodila s 11 razlike u 18. minutu, a Armani sa +6 u svega devet minuta kasnije, no sve se na kraju svelo na dramatične 104 sekunde nakon što je Kevin Panter poravnao rezultat na 82:82. Jer, od tog koša bivšeg igrača Zvezde, a sada Armanija, niko do poslednje sekunde nije uspeo da probaci loptu kroz obruč. A u poslednjoj sekundi, iz polu-kontre, to je učinio Kori Higins: Ostalo je osam desetinki za odgovor Armanija, čiji