Tuhel: Želeli smo da budemo kamenčić u njihovoj cipeli

Beta pre 1 sat

Trener fudbalera Čelsija Tomas Tuhel rekao je da su njegovi igrači bili odlučni da večeras osvoje Ligu šampiona i da je ekipa želela da bude "kamenčić u cipeli" Mančester sitija.

"Neverovatno je podeliti ovo sa svima. Uspeli smo. Ne znam šta da osećam. Bio sam toliko zahvalan što sam drugi put u finalu. Osećao sam se drugačije. Bilo smo nekako... Moglo se osetiti da smo blizu. Igrači su bili odlučni da osvoje ovo", rekao je Tuhel za BT Sport, preneo je Skaj.

Čelsi je večeras drugi put u klupskoj istoriji osvojio Ligu šampiona, pošto je u finalu u Portu pobedio Mančester siti sa 1:0. Jedini gol postigao je Haverc u 42. minutu.

"Želeli smo da budemo kamenčić u njihovoj cipeli. Hrabrili smo jedni druge da budu još bolji, da budu hrabriji i da prave opasne kontranapade", naveo je Tuhel.

On je osvojio prvu titulu u Ligi šampiona u svom drugom finalu, nakon što je prošle sezone sa Pari Sen Žermenom izgubio od Bajerna iz Minhena sa 0:1.

Fudbaler Čelsija Mejson Maunt rekao je da mu se ispunio san i da je njegova ekipa sada najbolja na svetu.

"Ovo je neverovatno, prethodno sam igrao dva finala sa Čelsijem i oba izgubio, koliko to boli... Igrali smo protiv jakih ekipa, došli do finala i pobedili. U ovom trenutku mi smo najbolja ekipa na svetu. To niko ne može da nam oduzme", rekao je on.

Maunt je pohvalio protivnika, šampiona Premijer lige Mančester siti.

"Kakav je tim Mančester siti. Videli ste šta su uradili u Premijer ligi. Ovo je bila teška utakmica. Dali smo gol i branili smo se. Sve smo dali i pobedili smo. Svi su zaslužni za ovo. Moj tata je došao, rasplakao sam se kada sam ga video", rekao je on.

"Uraditi ovo, a onda ići na Evropsko prvenstvo... Videćemo neke igrače Sitija i znam da će biti teško. Zaslužili su da budu ovde. Biće im teško jer ćemo se sledeće sezone boriti za Premijer ligu", naveo Maunt.

(Beta, 05.30.2021)