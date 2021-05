Postao prvak Evrope, glumio novinara, pa se brijao na terenu

Nova pre 32 minuta | Autor:Miloš Ljubisavljević

Vezni fudbaler Čelsija Žoržinjo bio je jedan od najsrećnijih subotnjim trijumfom Čelsija u finalu Lige šampiona. „Plavci“ su pobedili Mančester siti sa 1:0, golom Kaija Haverca na stadionu Dragao i podigli drugi trofej namenjen prvaku Evrope.

Za Žoržinja i Emersona Palmijerija, on je bio prvi. S obzirom na to da je razmišljao da napusti fudbal, Žoržinjo je bio van sebe od sreće i to je pokazao. Najpre je ušao u ulogu novinara i uzeo je izjavu od saigrača Tijaga Silve, a zatim je pristao da se obrije na stadionu u programu uživo. #Italy international #Jorginho was so pumped after #Chelsea’s #ChampionsLeague victory, he interviewed his teammate #ThiagoSilva live on Sky Sport Italia and got a shave on the