Sportski žurnal pre 16 minuta

Najkorisniji igrač Evrolige u finalu je ubacio 25 poena! Sjajan je bio i Šejn Larkin, koji je postigao 21

Adjusting his body in mid air with defenders around him... Take a bow Micic #7DAYSMagicMoment I #F4GLORY pic.twitter.com/znGik7c2RD Heartbreak in 2019 Champions in 2021 #F4GLORY pic.twitter.com/P6amKLgmrz