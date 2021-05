Srpski šou u Italiji! Dušan Vlahović dobio posebnu MVP nagradu od Serije a!

Blic sport pre 31 minuta

Ono što je naš 21-godišnji reprezentativac ove sezone uradio sa Fiorentinom toliko je fasinantno, da i ne čudi što mu je pripalo veliko priznanje.

On je, naime, proglašen za najboljeg mladog fudbalera italijanskog šampionata. Vlahović je u sezoni za nama odigrao 37 utakmica, a postigao je 21 gol, uz dve asistencije. I ne samo to. U saopštenju Serije A o dodeli "MVP priznanja za igrače do 23 godine starosti", navodi se i sledeće: "Vlahović je imao indeks tehničke korisnosti od 91,9%, uz Top-igrač potencijal od 95% Do 21 gola došao je zatresavši mrežu iz svakog četvrtog šuta, a pritom je stvorio i 46 gol-šansi