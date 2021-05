Košarkaši Efesa prvi put prvaci Evrope, Vasilije Micić MVP (VIDEO)

Danas pre 3 sata | Piše: Beta

U krajnje uzbudljivoj završnici, košarkaši Barselone poraženi u finalu Evrolige – 86-81 Godinama unazad, možda čak i čitave dve decenije, milioni uloženi u pogrešne košarkaške i trenerske investicije za posledicu su imali sezone koje su “pojeli skakavci” međutim ono što je temeljno građeno četiri takmičarske godine unazad, sinoć je dobilo svoj šampionski izgled.

U borbi za prvaka Evrope, Efes je u uzbudljivoj završnici nadigrao Barselonu i u Kelnu došao do svoje prve titule namenjene najboljem timu na Starom kontinentu –86-81. Gotovo nepogrešivo, do toliko željenog trofeja, Efes je tokom čitavog Fajnal-fora vodio srpski as, Vasilije Micić. Nakon što je CSKA isporučio 25 poena, protiv Barselone je proigrao u drugom poluvremenu. Katalonci su snagu i samopouzdanje crpeli iz granitne odbrane i konstantnom prisutnošću na