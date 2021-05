Serena Vilijams u drugom kolu Rolan Garosa

Danas pre 1 sat | Piše: Beta

Osma teniserka sveta Serena Vilijams plasirala se večeras u drugo kolo Rolan Garosa pošto je u Parizu pobedila Rumunku Irinu Begu sa 7:6, 6:2.

Amerikanka je do pobede nad 74. igračicom sveta došla za sat i 44 minuta igre. U drugom kolu Vilijams, koja ima 23 osvojene grend slem titule, igraće protiv još jedne Rumunke Mihaele Buzarnesku. Italijanska teniserka Kamila Đorđi savladala je večeras hrvatsku igračicu Petru Martić sa 6:2, 6:7, 6:4. Do pobede nad 23. teniserkom sveta, Đorđi je došla za dva sata i 19 minuta igre. Djordji, 80. igračica sveta igraće u drugom kolu protiv Ruskinje Varvare Gračeve. Do