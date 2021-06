Atomski tenis: Da Novak nije proklizao i ovo bi vratio Amerikancu (video)

Večernje novosti pre 37 minuta | Novosti online

FOTO: AP/Tanjug Vodi Novak Đoković nakon nešto više od pola časa igre sa 1:0 u setovima.

A u drugom setu videli smo dužu razmenu. Pokušao je Novak skraćenom loptom da iznenadi protivnika, ali se Amerikanac nije dao. Usledila je dijagonala, ispod Novaka kokji je poput Sandgrena takođe proklizao. Pogledajte kako je to izgledalo: 😵‍💫 @TennysSandgren and @DjokerNole showing off the slide skills 👣 #RolandGarros pic.twitter.com/3ZGJ14mjTY — Roland-Garros (@rolandgarros) June 1, 2021 Pratite tok duela između Novaka i Tenisa uživo putem sajta Novosti