Đoković bolji od Kuevasa za treće kolo Rolan Garosa

Danas pre 1 sat | Piše: Beta

Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u treće kolo Otvorenog prvenstva Francuske, pošto je danas pobedio Urugvajca Pabla Kuevasa sa 6:3, 6:2, 6:4.

Đoković je do pobede protiv 92. tenisera sveta, a 22. pobede u 2021. godini, stigao posle nešto više od dva sata igre. Kuevas je prvi stigao do brejka na ovom meču, poveo je sa 2:1, ali je Djoković već u narednom odgovorio istom merom. Srpski teniser je u osmom gemu iskoristio treću brejk loptu za prednost od 5:3, da bi u narednom realizovao prvu set loptu iako se suočavao sa tri vezane brejk šanse protivnika.