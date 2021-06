Prvo Slem polufinale u karijeri: Veliki uspeh Pavljučenkove

N1 Info pre 3 sata | Autor:Bojan Marinković

Ruska teniserka Anastasija Pavljučenkova prvi put u karijeri plasirala se u Grend slem polufinale, pošto je u četvrtfinalnom duelu Rolan Garosa savladala Kazahstanku Elenu Ribakinu posle velike borbe u tri seta.

Pavljučenkova, 32. na WTA listi, slavila je protiv deset pozicija bolje rangirane rivalke sa 6:7(2), 6:2, 9:7 za dva sata i 35 minuta. Posle sedam ispadanja u četvrtfinalima turnira iz najviše kategorije, konačno je uspela da ode korak dalje. U polufinalu Otvorenog prvenstva Francuske boriće se sa Slovenkom Tamarom Zidanšek. Worth the wait 🥰 In her 5️⃣0️⃣th Grand Slam main draw appearance, @NastiaPav makes the semi-final breakthrough 6-7(2), 6-2, 9-7 over Rybakina.