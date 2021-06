Beretini ljut zbog isterivanja publike: Sramota… VIDEO

Nova pre 2 sata | Autor:Bojan Vinulović

Mateo Beretini razočaran je zbog toga što su navijači isterani sa tribina u Parizu, posle čega je usledio poraz od Novaka Đokovića.

Duel između Novaka Đokovića i Matea Beretinija je prvi koji se igrao na ovogodišnjem Rolan Garosu pred publikom u večernjem terminu jer su vlasti u Parizu produžile policijski čas, koji počinje od 23 sata. Ipak, meč nije bio gotov do tog trenutka, pa je morao da bude prekinut kako bi se tribine na stadionu „Filip Šatrije“ ispraznile. To je izazvalo burnu rekaciju publike, a potez se nije dopao Beretiniju. On je imao podršku navijača kao autsajder, krenulo mu je