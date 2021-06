Ejton u čudu gledao Jokićevu statistiku: ''Zato je MVP''

Sportske.net pre 1 sat | Sportske.net

Nikoli Jokiću je noćas pred meč sa Finiks Sansima uručen trofej kao najkorisnijem igraču NBA lige u ovoj sezoni, a on je potom odigrao još jedan izvanredan meč sa 32 poena, 20 skokova i 10 asistencija.

Nažalost, njegov tim je ponovo poražen od Finiksa i nalazi se pred eliminacijom iz plej-ofa, ali to je već neka druga tema. Posle meča, zanimljiva je bila reakcija Deandrea Ejtona, centra Finiksa koji je vodio novu borbu sa Jokićem i koji je na konferenciji za medije komentarisao Jokićevu statistiku sa ovog duela. Neke brojke su ga iznenadile... "Jokić je imao, čekaj, imao je 20 skokova? 10 ofanzivnih i 10 defanzivnih skokova? To nije normalno! I 10 asistencija? To