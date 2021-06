Doktor: Eriksenu na terenu stalo srce, još se ne zna zašto (VIDEO)

Beta pre 3 sata

Danski fudbaler Kristijan Eriksen doživeo je srčani zastaj kada se srušio tokom utakmice protiv Finske na Evropskom prvenstvu, rekao je danas doktor danskog tima Morten Bosn.

U poslednjim trenucima prvog poluvremena utakmice između Danske i Finske na Evropskom prvenstvu, Erikson se srušio na teren na stadionu Parken.

"Reanimirali smo ga, radilo se o srčanom zastoju", rekao je Bosn.

"Koliko smo bili blizu da ga izgubilo? Ne znam, ali vratili smo ga posle jedne (defibrilacije), što je prilično brzo", rekao je on i dodao da su svi obavljeni pregledi bili dobri.

Bosn je naveo da je Eriksen bio u nesvesti kada je stigao do njega.

"Kada sam došao do njega, disao je, osećao sam puls, ali se sve ođednom promenilo i počeli smo reanimaciju... Pomoć je zaista brzo stigla i učinili smo sve što smo morali i uspeli smo da ga vratimo", rekao je Bosn.

On je istakao i da još nije jasno šta je izazvalo kolaps Eriksona.

"Nisam kardiolog, pa ću detalje o tome zašto se to dogodilo prepustiti stručnjacima", dodao je.

Takođe je rekao da 29-godišnji fudbaler možda ne bi preživeo da se utakmica nije igrala na velikom turniru, s vrhunskom opremom pri ruci.

"Mislim da je to bilo odlučujuće. Kada se tako nešto dogodi vreme je presudan faktor, a to vreme je kratko. To je bilo presudno", rekao je Bosn.

Fudbaler Intera je posle ukazane pomoći na terenu na nosilima iznet sa terena, okružen saigračima.

Utakmica Danske i Finske je bila suspendovana oko 90 minuta pre nego što je nastavljena. Finska je na kraju pobedila sa 1:0.

Selektor Danske Kasper Hjulmand rekao je da je Eriksen, kada je razgovara sa njim, više brinuo o svojim saigračima, nego o sebi.

"Rekao je: 'Ne sećam se mnogo toga, ali me više brinete vi, kako ste?' To je tipičano Kristijanovo ponašanje. Bilo je lepo videti ga kako se smeška", rekao je Hjulmand.

Danska je otkazala za danas planirani trening, a selektor je rekao da će tim sutra pokušati da se vrati uobičajenoj rutini.

Insistirao je da su igrači odlučni u tome da završe turnir.

Danska će naredni meč u Grupi B Evropskog prvenstva igrati u četvrtak protiv Belgije.

(Beta, 06.13.2021)