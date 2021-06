Ceo svet se pitao ko je misteriozni dečak! Novak otkrio zašto je baš njemu dao šampionski reket: Čuo sam ga sve vreme!

Blic sport pre 1 sat

je pobedio u finalu Otvorenog prvenstva Francuske Stefanosa Cicipasa, a odmah nakon meča pokazao je da je šampiona i van terena, tačnije, tik uz isti.

Naime, Snimak njegove reakcije se vrlo brzo proširio društvenim mrežama, pa je to bilo i jedno od pitanja za Đokovića na konferenciji za medije. On je istakao da ga ne poznaje, ali ida je na taj način želeo da mu se zahvali na podršci. - Ne znam ko je dečak, ali sam ga čuo sve vreme. Bodrio me je kada sam gubio 2:0. Čak mi je davao i savete tokom meča, kao trener ha-ha. On je bio najbolji izbor, želeo sam njemu da dam reket jer me je podržavao tokom čitavog meča,