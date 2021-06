Srbija neverovatnim preokretom savladala Italiju

Nova pre 1 sat | Autor:Strahinja Nikolić

Košarkašice Srbije savladale su Italiju na otvaranju Evropskog prvenstva rezultatom 86:81 nakon velikog preokreta.

Neverovatan meč odigrale su reprezentativke Srbije u Valensiji i došle do pobede nad Italijom na način koji bi mogao da uđe u istoriju srpskog sporta. Nakon što je prva četvrtina protekla u egal borbi dve ekipe, Italijanke su u drugoj uspele da naprave razliku od pet poena, u trećoj su čuvale to vođstvo, dok su u četvrtoj serijom 7-0 stigle do 68:58. Kako su kontrolisale gotovo sva dešavanja na parketu, činilo se da će lako doći do trijumfa, ali su Tina Krajišnik