Petoro srpskih džudista u Tokiju: Slomili smo naš mentalitet

Tim Srbije sve je brojniji - petoro srpskih džudista učestvovaće na Olimpijskim igrama u Tokiju, saopštio je Olimpijski komitet Srbije.

U Tokiju će Srbiju predstavljati Milica Nikolić (do 48 kg), Marica Perišić (do 57 kg), Anja Obradović (do 63 kg), Nemanja Majdov (do 90 kg) i Aleksandar Kukolj (do 100 kg), zvanično je potvrdila Svetska džudo federacija (IJF). Srbija u ovom momentu ima 77 kvalifikovanih sportista za najveću sportsku smotru na svetu. Kukolj je istakao da će nastup u Japanu, zemlji iz koje potiče džudo, biti nešto posebno. „Osvajao sam mnoge medalje na svetskim i evropskim