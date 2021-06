A posle pobede: - baš ova pesma! Košarkašice Srbije dobile prvaka Evrope, izašle iz hale i zapevale ovo iz sveg glasa! /video/

Blic sport pre 2 sata | JDM

uspele su da se plasiraju u polufinale u Valensiji .

Za plasman u finale, srpske kraljice će igrati protiv . Taj meč je na programu u subotu od 21 sat. U drugom polufinalu igraće Belorusija i Francuska. Nakon meča u kojem su po ko zna koji put pokazale koliko srce imaju i kako se bore za Srbiju do poslednje kapi znoja, izabranice su umele da proslave veliki uspeh. One su na ulici zapevale hit Mikija Mećave "Vodiću te do Meseca", a u radovanju ih je podržavala i grupa navijača koji su se našli ispred dvorane u