NBA: Baksi sa ‘plus 34’ izjednačili u seriji, bleda partija Bogdanove Atlante! (video)

Košarkaši Milvoki Baksa deklasirali su Atlanta Hokse 125:91 i izjednačili na 1:1 u finalnoj seriji Istoka u plej-ofu NBA lige Domaćini su u Viskonsinu odlično počeli meč i poveli od samog početka da bi već u drugoj četvrtini stekli ubedljivu prednost i praktično obezbedili pobedu za izjednačenje.

Bakse je hteo šut, pogađali su sa svih pozicija i do sredine druge četvrtine ubacili su osam trojki, koliko su postigli tokom čitave prve utakmice. Nakon toga su održavali razliku i rutinksi meč priveli kraju. Predvođeni Džru Holidejem Milvoki je odigrao najbolju četvrtinu u ovoj sezoni i sa 43 postignuta poena došao do 32 poena prednosti u prvom poluvremenu. Do kraja jsu Baksi imali i ‘plus 41’, pre nego što su gosti uspeli da koliko-toliko ublaže poraz…