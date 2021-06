„Kidanje do poslednjeg atoma, dovele smo sebe do ludila“

Nova pre 2 sata | Autor:Bojan Vinulović

Košarkašice Srbije ponosne su na podvig protiv Belgije, koju su pobedile sa 74:73 za finale Evrobasketa.

Srbija je nadigrala Belgijanke iako je bilo drame, uz koš rivalki za pobedu, ali nisu bile brže od sirene. Dugo je trajalo pregledanje snimka, ali je na kraju bilo jasno da je Srbija trijumfovala, što je izazvalo eksploziju emocija. O tome je govorila Sonja Vasić. „Ovo je bila utakmica koju smo samo mi mogle da izgubimo, ne one da nas pobede. To sam rekla timu u poluvremenu. U nastavku je to stvarno bilo „kidanje“ do poslednjih atoma. U finalu smo! Kao da još toga