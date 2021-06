Senzacija na vimbldonu: Amerikanac savladao finalistu Rolan Garosa u prvom kolu!

Hot sport pre 1 sat | HotSport Dimitrije Nišavić

Veliki uspeh za 57. igrača na ATP listi! Kiša je napravila veliki problem prvog dana ovogodišnjeg Vimbldona.

Ipak, ono po čemu će se pamtiti start turnira 2021. godine jeste poraz Stefanosa Cicipasa u prvom kolu. Frensis Tijafo je slavio sa rezultatom 3:0. Po setovima je bilo 6:4, 6:4, 6:3. Ovo je jedna od najvažnijih pobeda u karijeri za Amerikanca. Duel je trajao dva sata i pet minuta igre. Tijafo će u narednoj rundi igrati protiv pobednika iz duela Vašek Pospišil – Karbaljes Baena. The biggest win of his career 🙌 Frances Tiafoe notches a stunning victory over Stefanos