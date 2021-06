VIDEO Pogledajte sve golove sa Francuska – Švajcarska 3:3

Nova pre 26 minuta | Autor:Miloš Ljubisavljević

Fudbaleri Švajcarske eliminisali su Francusku u osmini finala Evropskog prvenstva u jednoj od najboljih utakmica poslednjih godina.

Vodili su 1:0, pa su gubili sa 3:1 od 75. minuta posle gola Pola Pogbe, uspeli su da se vrate u život i eliminišu Francusku posle penala i promašaja Kilijana Mbapea u poslednjoj seriji. U međuvremenu su imali penal koji ih umalo nije dokusurio, jer je posle promašaja Rodrigeza, Francuska dala dva brza gola preko Benzeme. Ni to nije bilo sve. Seferović i Gavranović su do kraja još po jednom tresli mrežu Lorisa za 3:3. Svih šest golova postignutih do penala možete