Lajović: Svaka pobeda mi je bitna, Evans kao rođen na travi

N1 Info pre 2 sata | Autor:Marko Vlahović

Dušan Lajović je prošao Žila Simona u prvom kolu Vimbldona i to u pet setova.

Duci je vodio 2:0 imao puno problema posle prekida koji je nastao zbog kiše, ali je ipak smogao snage da dobije meč. „Na kraju je ispalo dobro, on je imao šansu u tom trećem setu. Malo je pustio ruku posle toga i prestao je da greši. Bilo mi je teško da nađem rešenje iako sam vodio i imao brejk prednosti. On se dobro kreće na travi, ali sa svim usponima i padovima zadovoljan sam što sam uspeo da se izborim jer je on imao momentum i imao je bolju poziciju nakon