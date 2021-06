Bogdan Bogdanović nakon što je srušio Milvoki: "Živim za ovakve trenutke"

Večernje novosti pre 3 sata | Novosti online

Foto: AP Igrala je Atlanta bez povređenog Treja Janga u četvrtom meču finala Istoka protiv Milvoki Baksa.

Odgovornost je preuzeo Bogdan Bogdanović koji je postigao 20 poena, te uz Lua Vilijamsa i Kemerona Rediša vodio tim do izjednačenja u seriji. - Do pred samu utakmicu nismo znali da li će Tre da igra. Kada smo gledali greške iz trećeg meča shvatili smo da nije bio dovoljno dobar protok lopte. Da je Tre igrao imali bismo isti plan za ovu, da se lopta kreće, da imamo više ulaza. Kada smo shvatili da ne igra, imali smo Lua i bili smo sigurni u njega. On je naš veteran,