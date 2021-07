Đoković i tenis: Da li vimbldonska publika navija protiv srpskog tenisera

BBC News pre 1 sat | Grujica Andrić - BBC Novinar

Reuters Novak Đoković na Vimbldonu

Novak Đoković se okrenuo ka publici i glasno opsovao na srpskom posle trijumfa nad Denisom Kudlom u trećem kolu Vimbldona - ta scena možda je iznenadila one koji ne prate ovaj sport redovno, ali pasionirani ljubitelji znaju da prvi teniser sveta i deo gledalaca na najvećim turnirima često ulaze u verbalne obračune.

Posle završetka meča, Đoković je istakao da 90 odsto duela na Vimbldonu igra „protiv publike" i da nekada nije u stanju da iskontroliše emocije.

Kao i kada su drugi vrhunski sportisti u pitanju, Đokovićev potezi polarizuju javnost - bilo je navijača i medija koji su ga kritikovali, ali i onih koji tvrde da publika u Zapadnoj Evropi i Americi ne voli Đokovića jer je najbolji na rang listi i dolazi iz Srbije.

Da li je to baš tako?

Teniser i bivši član i selektor Dejvis kup reprezentacije Srbije, Nenad Zimonjić, kaže za BBC na srpskom da verbalnih čarki ima i kada su drugi igrači u pitanju, ali Novak „voli da se dopadne svima, pa mu možda nekada to više zasmeta i emotivnije odreaguje".

Međutim, pozitivno je što Đokovića to motiviše i iz toga crpi energiju, pa se retko dešava da provokacije i dobacivanja sa tribina direktno utiču na to da on igra lošije ili izgubi meč, dodaje Zimonjić koji je u dublu tri puta osvajo Vimbldon.

Zabluda je da svi mrze Đokovića na Vimbldonu i drugim velikim turnirima, tvrdi za BBC na srpskom Saša Ozmo, novinar Sport Kluba i autor knjige Sportsko novinarstvo.

Ipak, nejasno je zbog čega neutralni gledaoci najčešće podržavaju autsajdere koji igraju protiv Đokovića, dok njegovi najveći rivali Rafael Nadal i Rodžer Federer mogu da račinaju na podršku i u „malim mečevima", ističe Ozmo.

Šta se desilo na meču sa Kudlom?

Đoković je meč protiv Denisa Kudle dobio u tri seta, ali, kako je sam priznao posle pobede, nije bio zadovoljan sopstvenim mentalnim i fizičkim stanjem tog dana, pa je odigrao ispod nivoa na koji je navikao publiku.

Poslednji Kudlin udarac na meču završio je na mreži, a Đoković je proslavio pobedu tako što se okrenuo prema publici i opsovao na srpskom jeziku.

U izjavi koji je dao televiziji Sport Klub, on nije otkrio ko ga je i na koji način isprovocirao, ali je kazao da su pojedinci u publici „prešli granicu i morao je da im pokaže gde im je mesto".

Dodao je da je navikao da 90 odsto mečeva igra „protiv publike", ali ne uspeva uvek da ostane smiren.

Vimbldonska publika - edukovana i disciplinovana

Iako uvek ima pojedinaca koji krše norme ponašanja na teniskim stadionima, publika na Vimbldonu bolje razume i više voli „beli sport" od drugih gledalaca širom planete, smatra Saša Ozmo koji je dva puta u karijeri izveštavao sa Vimbldona.

„Tamo ćete videti neki stariji par koji gleda meč dva manje poznata igrača na sporednom terenu i čućete ih kako komentarišu igru i znaju ko su ti teniseri."

Đoković je na ovom turniru osvojio pet titula - do prve je došao 2011. godine, da bi kasnije u dva navrata osvajao dva trofeja uzastopno (2014. i 2015. godine, kao i 2018. i 2019. godine).

Ozmo kaže da centralni teren Vimbldona nije pravi reper kada se priča o publici, jer su tu karte prilično skupe i veliki broj ulaznica se podeli sponzorima.

Nenad Zimonjić, koji je više puta nastupao na Vimbldonu, smatra da je tamošnja publika „jedna od naboljih i najkulturnijih na svetu".

„Mislim da niko ne navija baš direktno protiv nekog tenisera, nego jednostavno podržava drugog igrača", dodaje on.

Na Vimbldonu važe nešto stroža pravila ponašanja u poređenju sa drugim Grend slemovima - u Melburnu, Parizu i Njujorku.

Kao primer, Ozmo navodi da navijačima nije dozvoljeno da razvijaju veće transparente ili zastave dok traje meč, što je na drugim velikim turnirima uobičajeno.

Na zvaničnom sajtu turnira naglašeno je da je zabranjeno i „anti-socijalno, agresivno, uznemirujuće i opasno ponašanje" gledalaca, a nije dozvoljeno ni koristiti kamere sa blicom.

Odnos publike prema Đokoviću

Srpski sportista ima desetine miliona fanova širom planete, pa je pogrešno misliti da nema podršku na turnirima, saglasni su Nenad Zimonjić i Saša Ozmo.

Međutim, kada se susretne sa najvećim rivalima Rafaelom Nadalom i Rodžerom Federerom, gotovo po pravilu gledaoci su na strani protivnika.

„Imao sam priliku da budem na dva vimbldonska finala koje je Novak igrao protiv Federera i tada je on imao osećaj kao da mu je ceo stadion na ramenima", prepričava Ozmo.

Razlog za takvo ponašanje publike uglavnom nije sam Đoković, tvrdi Ozmo, već trenutak u kojem je počela njegova dominacija i protivnici koji u velikim mečevima često stoje sa druge strane mreže.

„Pretpostavljam da Federer i Nadal imaju više navijača zato što su dominirali i stvorili duopol u svetskom tenisu pre nego što je Novak došao i razbio ga", kaže Ozmo.

Zimonjić, koji je tada već uveliko igrao na ATP turu, priseća se tog perioda.

„Olakšavajuća okolnost za Federera i Nadala je što su nekadašnji teniski asovi Andre Agasi i Pit Sampras bili mnogo stariji, pa Rafa i Rodžer nisu imali protiv sebe nekoga koga je publika obožavala kada su oni počeli da dominiraju."

„Novak nije imao tu privilegiju", ističe on.

Reuters Novak Đoković

Čak i na mečevima koje ne igra protiv najvećih rivala, publika na velikim turnirima često je na strani Đokovićevog protivnika.

Ozmo kaže da mu nije jasno zbog čega se to događa, ako se uzme u obzir da Nadal i Federer gotovo uvek imaju podršku i protiv slabije rangiranih tenisera na velikim turnirima.

Međutim, na Đokovićevu igru to ne utiče negativno, smatra Nenad Zimonjić.

Naprotiv - najbolji srpski teniser je naučio da kanališe tu energiju i pretvori je u motivaciju koja njegovu igru često podiže na viši nivo, kaže Zimonjić.

Kako mediji vide Đokovića?

Kao zvezda na globalnom nivou, Novak Đoković privlači veliku pažnju medija, a njegovi fanovi često smatraju da ne dobija tretman kakav zaslužuje.

Bilo je nekoliko primera kada je oštro kritikovan zbog organizovanja Adria tura leta 2020. u Beogradu ili incidenta kada je lopticom pogodio linijsku sutkinju na US Openu u Njujorku iste godine, zbog čega je diskvalifikovan sa tog turnira.

Mediji u Srbiji i dobar deo javnosti uglavnom je bio na strani trofejnog tenisera i mnogi su smatrali da nije zaslužio toliku količinu kritika.

Saša Ozmo smatra da ne postoji zla namera protiv Đokovića kod zapadnih medija, te da je u Srbiji ta priča malo preuveličana.

„Postoje naravno i mediji koji su pokušavali da povećaju zaradu, tiraže i čitanost na internetu na taj način, ali u većini stranih medija ima korektan tretman", kaže on.

Ozmi navodi i da je i Novak Đoković ponekad davao povoda za negativne natpise, što je sam priznao u nekoliko navrata.

Međutim, iako ne smatra da je srpski teniser planski targetiran u stranim medijima, ovaj novinar tvrdi da je jedan igrač „svet za sebe u tenisu" i ima privilegovan položaj.

„Federeru se gleda kroz prste za neke stvari i kao da postoji neki prećutni dogovor da se njegov imidž ne narušava", tvrdi Ozmo.

Švajcarac je 2019. godine u meču protiv Nadala na Rolan Garosu izgubio poen i frustirano je udario lopticu koja je preletela izvan granica stadiona, što je uplašilo neke gledaoce.

„Na konferenciji za medije nije bilo nijedno pitanje u vezi sa tim, a verujem da bi Novak dobio makar jedno ili dva pitanja", smatra Saša Ozmo.

