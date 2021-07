Košarka, Srbija i olimpijske igre: Orlovi bez vize za Tokio, Bjelica bez dlake na jeziku – „Ovo je katastrofa“

BBC News pre 1 sat

Fonet/FIBA Nemanja Bjelica

Utakmica koja je trebalo da bude praznik i lep ispraćaj košarkaša Srbije na Olimpijske igre u Tokiju, pretvorila se u svojevrsnu sportsku tragediju.

Selekcija Srbije ostala je bez plasmana na najveći sportski planetarni događaj, pošto je u Beogradu, u finalu kvalifikacionog turnira izgubila od Italije sa 102:95.

Ovaj poraz predstavlja veliki udarac za selekciju Srbije koja je na prethodnim OI osvojila srebro, a navijači su se ponovo nadali dobrom rezultatu u Tokiju.

Ali srpski košarkaški glavni grad Japana ovog leta gledaće samo na televizijskim prenosima, jer su Italijani sasvim zasluženo stigli do velikog trijumfa u Beogradu.

Iako je Srbija igrala bez najkorisnijeg igrača NBA lige Nikole Jokića, verovatno je malo ko očekivao da ekipa predvođena najboljim evroligaškim košarkašem Vasilijem Micićem i iskusnim Milošem Teodosićem poklekne u sred hale Pionir.

Sportska štampa u Srbiji bila je vrlo kritična prema košarkaškoj reprezentaciji.

„Olimpijski debakl", pišu Večernje novosti, uz ocenu da je pritisak potpuno uništio samopouzdanje košarkašima Srbije.

„Raspad", „Tuga - Jokiću, da li je te je bar malo sramota?", naslov je u Kuriru, koji proziva NBA zvezdu Nikolu Jokića jer je posle naporne sezone odlučio da ne igra za državni tim.

„Blago je reći da je ovo neuspeh, ovo je katastrofa jer se od nas očekuje da pobedimo.

„Hteli smo da usrećimo naš narod", rekao je srpski košarkaš Nemanja Bjelica posle utakmice.

On se izvinio navijačima zbog neuspeha i rekao da je spreman da preuzme odgovornost.

„Nikad nisam bežao od toga, ali mislim da to nije poenta", dodao je on u izjavi za Radio televiziju Srbije.

„Bolji tim je pobedio, kako smo igrali i ne zaslužujemo da idemo na Olimpijske igre.

„Mi stariji trebalo je da budemo uzor, a to nismo bili. Ovo nije do trenera, ovo je do nas", samokritičan je bio Bjelica.

Dodao je da će razmisliti o daljem nastupu za reprezentaciju Srbije.

Vasilije Micić, najkorisniji igrač Evrolige za minulu sezonu, nije igrao celo drugo poluvreme.

Upitan zbog čega, odgovorio je: „Ma, čuće se".

Fonet/FIBA Detalj iz beogradske hale Aleksandar Nikolić

Kako je tekao meč?

Italija je bolje počela utakmicu, a već u prvoj deonici stekla je devet poena prednosti - 16:7.

Serijom od 8:0, Srbija je odgovorila i smanjila rezultat, ali je Italija ponovo zaigrala bolje i do kraja prvog dela domaćin nije uspela da dođe do vođstva.

Do jedine prednosti na meču Srbija je došla sredinom druge četvrtine sa osam vezanih poena Danila Anđušića (36:32).

Ipak, do kraja poluvremena Italija uz odličan šut za tri poena (9/18) stigla do 12 poena viška - 57:45.

Italija je u nastavku odličnom igrom povećala prednost, i u dva navrata je vodila sa 24 poena razlike.

Sve što su do kraja treće četvrtine srpski košarkaški uspeli da urade je da priđu na minus 17 (80:63).

U poslednjoj četvrtini Srbija je pokušala da dođe do preokreta, ali je do smanjenja razlike na jednocifrenu stigla tek u poslednjem minutu meča.

Fonet/FIBA

Šta su rekli igrači i selektor posle utakmice?

Igor Kokoškov, selektor Srbije, rekao je da nema razlogu za dramu iako je njegova ekipa doživela težak poraz.

„Nismo igrali dobro, ceo turnir smo pokušavali da shvatimo naš ritam, rotacije, igru... Nismo bili dovoljno spremni da se žrtvujemo više. Svi mi", naveo je on na konferenciji za medije posle meča.

Kokoškov je naveo i da „imena ne igraju utakmice", kao i da Srbija prema prikazanoj igri, nije zaslužila da pobedi na turniru.

„Čestitam Italiji na pobedi, ali trebalo je da pokažu malo više klase tokom proslave pobede. Ali to je na njima."

Posle utakmice, košarkaš Srbije Nemanja Bjelica istakao je da je da mu je glava još „vruća", ali da mora da se zapita da li treba da ubuduće igra za reprezentaciju.

„Odigrali smo užasnu košarku - ovo je težak poraz i moramo da vidimo kako ćemo dalje", kazao je Bjelica za RTS.

Istakao je da ne beži od odgovornosti, ali:

„Očigledno ne mogu da pomognem ekipi, večeras to nisam uradio", rekao je Bjelica.

On smatra i da ponašanje srpskih košarkaša treba da se popravi i da moraju da nauče nešto iz večerašnjeg poraza.

„Zapravo, drago mi je što sam bio deo ovog tima, kao i onog pre dve godine.

„Ljudi, za pet godina ćemo nestati ako se nešto ne promeni.

„Moramo mnogo bolje, drugačije, da bismo nešto napravili", rekao je on.

Plejmejker Vasilije Micić, najkorisniji igrač Evrolige u tek završenoj sezoni, nije igrao u poslednjoj četvrtini, a na pitanje zašto je tako - dao je odgovor koji će verovatno otvoriti više pitanja nešto što će pojasniti situaciju.

„Veliki poraz za sve nas. Neočekivana situacija koja se desila meni lično, ali nije vreme za to. Zasluženo su pobedili, odigrali su odlično 40 minuta.

„Ništa... Čuće se", rekao je Micić.

FoNet/FIBA

Kakve su reakcije navijača?

Poraz od Italije izazvao je burne i brojne reakcije navijača na društvenoj mreži Tviter.

Malo ko je sakrivao razočarenje i nezadovoljstvo zbog neuspeha selekcije kojom su se dičili do pre neki dan.

Bilo je onih koji su kao glavnog krivca označili selektora Kokoškova, ali i navijača koji smatraju da se igrači jednostavno nisu dovoljno potrudili.

A bilo je i onih koji smatraj da je bilo bolje da je na klupi nacionalnog tima ostao Aleksandar Đorđević.

