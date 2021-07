Đoković u četvrtfinalu Vimbldona

RTS pre 3 minuta

Novak Đoković savladao Čileanca Kristijana Garaina sa 3:0 po setovima 6:2, 6:4, 6:2 i plasirao se u četvrtfinale Vimbldona. Naredni rival našeg asa je bolji iz duela Fučović – Rubljov.

Đoković - Garin 6:2, 6:4, 6:2, kraj Novak rešava set i meč u svoju korist posle jednok sata i 51 minuta igre. Your browser does not support the video tag. Meč lopta Novaka Đokovića Đoković - Garin 6:2, 6:4, 5:2 Garin dobija servis i ostaje u meču. Đoković - Garin 6:2, 6:4, 5:1 Novak je neumoljiv, lako osvaja servis i dolazi na korak od cilja. Đoković - Garin 6:2, 6:4, 4:1 Novi servis Garina i nove tri vezane brejk prilike za Novaka. Koristi prvu i sada ima dva