Jubilarno 10. polufinale

Danas pre 21 minuta | O. N.

„Ovo mu je 50. put da igra u grend slem četvrtfinalu, šalite li se vi to sa mnom?! To je potpuno luda stvar!“, šokirao se legendarni Amerikanac Džon Mekinro na pomen surove statistike Novaka Đokovića pred jučerašnji duel osvajača 19 turnira top klase sa Mortonom Fučovičem, kom je to bio debitantski plasman u najboljih osam na takmičenju iste kategorije, a možemo misliti koliko je tek ostao zadivljen pred činjenicom da su poslednjih vimbldonskih 3:0 (6:3, 6:4, 6:4)