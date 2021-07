Kejn: Još ništa nismo osvojili

Beta pre 1 sat

Kapiten fudbalske reprezentacije Engleske Hari Kejn rekao je da ekipa još ništa nije osvojila, ali da je ponosan zbog plasmana u finale Evropskog prvenstva.Engleska se prvi put u istoriji plasirala u finale Evropskog prvenstva, pošto je u sredu uveče na londonskom Vembliju posle produžetaka pobedila Dansku sa 2:1.

Danska je povela u 30. minutu golom Mikela Damsgora iz slobodnog udarca, a Engleska je izjednačila autogolom Simona Kjera u 39. minutu. Pobedonosni pogodak postigao je Kejn u 104. minutu.

Kejn će biti tek drugi kapiten koji će predvoditi engleski tim u finalu nekog velikog turnira, posle Bobija Mura, koji je podigao trofej Svetskog prvenstva 1966. godine. On je svestan da posao još nije završen.

"To će biti neverovatna prilika i izuzetno sam ponosan što predvodim momke u bilo kojoj utakmici, bez obzira na to što stvaramo istoriju i idemo u naše prvo finale. Kako se utakmica bude približavala siguran sam da će rasti i uzbuđenje. To će biti poseban dan, ali imaćemo pobednika i poraženog, a mi moramo da budemo sigurni da ćemo biti na toj pobedničkoj strani", rekao je Kejn, preneo je Skaj.

Kejn je dodao da ekipa tek treba da shvati šta je uradila, ali da svi treba da uživaju u uspehu.

"Teško je opisati rečima. Kao fudbaler i profesionalac, uvek se radi o svakoj narednoj utakmici, narednoj i narednoj. Zaista je ponekad teško prihvatiti sve, ali nekad jednostavno morate da budete tu sa navijačima i da pevate sa njima. Znamo da još ništa nismo osvojili, ali moramo da uživamo u ovakvim večerima", naveo je Kejn.

Engleska će u nedelju od 21 čas na Vembliju igrati u finalu protiv Italije, koja je posle izvođenja jedanaesteraca u utorak pobedila Španiju.

"Ostaje nam još jedna utakmica i ne želimo da se zanesemo. Ali, izuzetno sam ponosan što sam kapiten ove ekipe", rekao je Kejn.

(Beta, 07.08.2021)