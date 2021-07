Ne vredi Janise, finale ne možeš da dobiješ sam!

Sportske.net pre 36 minuta | Sportske.net

Adetokumbo je bio dominantna figura u drugom meču finala, ubacio je 42 poena, uz odlične procente šuta (promašio je sedam slobodnih bacanja) i dodao 12 skokova.

Za neku slabiju ekipu to bi bilo dovoljno, ali je Janis ostao usamljen. Ostale zvezde tima, Midlton i DžejRu Holidej su kombinovali sa 12 od 37 šuteva i to je bio uvod u poraz, 118:108. Jer na svaki Grkov potez, Kris Pol i Devin Buker su imali odgovor. Feniks je postavio rekord franšize u plej ofu, dali su 20 trojki iz 40 pokušaja, Buker je ubacio sedam, brojao do 31, Pol je stigao do 23. Ali, ostali su dali pun doprinos, Džej Krauder 11 poena, 10 skokova, Ejton 10