VIDEO Novakov poen za pobedu i prilaz na korak do večnosti

Nova pre 1 sat | Autor:Strahinja Nikolić

Novak Đoković je pobedom nad Denisom Šapovalovim došao do finala Vimbldona, a poslednji poen bi mogao da uđe u anale tenisa.

Ne toliko zbog atraktivnosti – mada je Đoković odservirao savršen as, koji čak ni solidno postavljeni Kanađanin nije uspeo da „uhvati“ – koliko zbog značaja koji bi mogao da ima na istoriju „belog sporta“. Đoković je osvajanjem poslednjeg poena, kojim je došao do 3:0 u setovima (7:6, 7:5, 7:5), napravio veliki korak ka trofeju na Vimbldonu, ali ne samo to. Prvi reket sveta će protiv Matea Beretinija u nedelju od 15 časova igrati za svoj 20. grend slem, a pobedom bi