Vimbldon protiv Novaka: Poruka za Beretinija i Engleze

Nova pre 1 sat | Autor:Nebojša Todorović

Novak Đoković u finalu Vimbldona igra za 20. grend slem titulu i novu stranicu teniske istorije, a naspram sebe nema samo Matea Beretinija.

Srpski as igra protiv Italijana za šesti trofej Vimbldona, a pored protivnika s druge strane mreže, ni londonska publika tradicionalno nije na njegovoj strani. Osim toga, i na zvaničnom Tviter nalogu Vimbldona osvanula je zanimljiva poruka. „Tenis = Italija; fudbal = Engleska“, pisalo je na društvnoj mreži Vimbldona, uz poruku koju je držao jedan mališan. Na transparentu je pisalo: „Mateo for Wimbley, England for Wembley“, ali je zanimljivo kako je profil Vimbldona