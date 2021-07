Đoković nakon preokreta srušio i Beretinija i osvojio Vimbldon!

RTS pre 10 minuta

Srpski teniser Novak Đoković savladao je Italijana Matea Beretinija sa 3:1 u setovima (6:7, 6:4, 6:4, 6:3) i osvojio šestu titulu na Vimbldonu. Novak je tako došao do 20. trofeja na Grend slem turnirima, čime se izjednačio sa Nadalom i Federerom.

Kraj meča! Novak je šampion Vimbldona Đoković osvaja četvrti set sa 6:3 i tako sa ukupnih 3:1 u setovima beleži pobedu nad Beretinijem u finalu Vimbldona. Your browser does not support the video tag. Beretini servira za opstanak u meču Novak još jednom siguran na svom servisu, čime dolazi do prednosti od 5:3 i nalazi se na korak od titule. Beretini servira za opstanak u meču. Đoković pravi brejk! Čelični živci Novaka na jednoj, a pad koncentracije Beretinija na