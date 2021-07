Šta se događa sa SAD? Dva poraza u nizu posle 29 godina

N1 Info pre 1 sat | Autor:Bojan Marinković

Posle šokantnog poraza od Nigerije, košarkaši Sjedinjenih Američkih Država izgubili su i drugi pripremni meč za predstojeće Olimpijske igre u Tokiju.

Ovoga puta, bolja od Drim tima bila je Australija rezultatom 91:83. SAD su posle 29 godina izgubile dva pripremna meča u nizu. Od 1992. do ovog leta imale su 54 pobede i svega dva poraza u kontrolnim utakmicama. Sada su isto toliko upisale kroz nekoliko dana, što predstavlja jasan znak da nešto ne „štima“ u timu Grega Popoviča. AUSTRALIA TAKES DOWN TEAM USA 🚨 Team USA had been 54-2 in exhibition games since pros started playing in 1992. They've now doubled those