Krajinović izbacio iskusnog Nemca i prošao u četvrtfinale

Srpski teniser Filip Krajinović plasirao se u četvrtfinale turnira u Hamburgu pošto je savladao domaćeg tenisera Filipa Kolšrajbera sa 7:5, 4:6, 6:3.

Šesti nosilac je do pobede nad 117. teniserom sveta došao za dva sata i 25 minuta. Oba tenisera su u prvom setu čuvala svoj servis, sve do 12. gema kada je drugu brejk i set loptu iskoristio Krajinović. U drugom delu igre nemački teniser je brejk napravio u devetom gemu, da bi u sledećem gemu izjednačio rezultat u setovima. Pri rezultatu 5:1 u trećem setu 44. teniser sveta servirao je za pobedu, ali u tom gemu nije uspeo da iskoristi tri meč lopte. Do plasmana među