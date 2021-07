Zbog ovoga Srbija nije noćima spavala, a sad je Đoković maestralnom porukom obradovao čitavu naciju: Novak ide u Tokio!

Blic sport pre 6 sati | St. K.

Dileme više nema! Najbolji teniser sveta i, po većini ljudi na planeti - najbolji svih vremena potvrdio je da će igrati na Olimpijskim igrama u Tokiju! I to nije sve! On je to uradio na zaista maestralan način! - Ne mogu da razočaram mog malog prijatelja Kojirua.

Potvrđujem svoj put u Tokio i sa ponosom se pridružujem srpskom timu na Olimpijadi - napisao je Novak i dodao: - S velikim ponosom se pakujem za Tokio i pridružujem našoj reprezentaciji u borbi za najsjajnija odličja na Olimpijskim borilištima. Za mene je igra za Srbiju uvek bila posebna radost i motivacija i daću sve od sebe da nas sve obradujem! Idemo - napisao je Novak. Đoković je ove godine trijumfovao na Australijan Openu, Rolan Garosu i Vimbldonu. Posle