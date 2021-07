Krajinović pobedio Đerea za finale turnira u Hamburgu

Beta pre 1 sat

Srpski teniser Filip Krajinović plasirao se u finale turnira u Hamburgu pošto je danas savladao sunarodnika Lasla Đerea sa 6:4, 6:2.

Meč između Krajinovića i Đerea, 44. i 57. igrača sveta trajao je sat i 35 minuta.

Krajinović je u prvom gemu na meču napravio brejk, koji je čuvao do kraja prvog dela igre.

U drugom setu rođeni Somborac je takođe odmah na startu došao do brejka, ali je Đere uzvratio u drugom gemu.

Do kraja meča bolji je bio Krajinović, koji je već u trećem gemu stigao do novog brejka, a zatim u petom do još jednog.

U dosadašnjoj karijeri Krajinović nije osvojio nijednu ATP titulu, a poražen je u sva tri finala, na mastersu u Parizu, kao i na turnirima u Stokholmu i Budimpešti.

Protivnik u finalu biće mu bolji iz meča u kojem igraju Španac Pablo Karenjo Busta (13. na svetu) i Argentinac Federiko Delbonis (48. igrač na ATP listi).

Finale turnira na šljaci je na programu u nedelju.

(Beta, 07.17.2021)