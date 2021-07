Raspored srpskih sportista u Tokiju - Evo ko otvara, kad će Novak i svi ostali

Sportske.net pre 1 sat | Sportske.net

Srbija se u Tokiju tkmiči u 15 disciplina, a raspored naših sportista nam nm baš ne ide na volju, s obzirom na to da će biti ranih jutarnjih termina.

Igre počinju 23. jula, a naša prva predstavnica biće veslačisa Jovana Arsić, koja će nastupiti u singlu od 2.30 časova ujutru. Teniseri izlaze narednog dana, 24. jula, kao i streljači, veslači, stonoteniseri i plivači. Tekvondo i džudo imaćemo priliku da gledamo istog dana. Novak Đoković, Miomir Kecmanović, 1. kolo, od 04.00 do 13.00 Nina Stojanović i Ivana Jorović, 1. kolo, od 04.00 do 13.00 Nina Stojanović/Aleksandra Krunić (dubl), 1. kolo, od 04.00 do 13.00