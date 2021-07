Prozivao Novaka, Đoković mu odgovorio: "Vrati se, pa me ispraši"

Večernje novosti pre 6 sati | Novosti online

Foto: EPA Đoković je juče otputovao na Olimpijske igre, ispraćen je iz Beograda uz veliku pažnju javnosti, a šansu da se našali sa Srbinom iskoristio je Huan Martin del Potro.

On je ispod Noletove objave da kreće u misiju Olimpijske igre ostavio komentar, koji mu nije ostao neodgovoren. Đoković je poželeo brz oporavak rivalu koji se godinama muči sa povredama. Takođe, našalio se na svoj račun ističući da bi povratak značio i novu pobedu za argentinskog tenisera na olimpijskom turniru. - Ti si najbolji, prijatelju. Želeo bih uskoro da te vidim na terenu. Čak i ako to znači da bi me isprašio kao što uvek uradiš na Olimpijskim igrama, dodao