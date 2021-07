Kakva predstava! Fenomenalni Luka Dončić umalo oborio olimpijski rekord - Slovenci pregazili Argentinu!

Blic sport pre 57 minuta

Košarkaška reprezentacija Slovenije pobedom je otvorila učešče na Olimpijskim igrama, i to veoma ubedljivom jer je u prvom kolu C grupe sa 118:100 pregazila Argentinu.

Fenmenalni Luka Dončić predvodio je Sloveniju, a da će ova selekcija slaviti pobedu na kraju, moglo se naslutiti već na isteku prve četvrtine. Gaučosi su vodili samo na početku utakmice, dok je Slovenija konstantno uveđavala prednost, sve do maksimalnih 30 poena. Prvih deset minuta izabranici Aleksandera Sekulića su završili sa 32:24, a košarkaš Dalsa je ubacio čak 17 poena. Do odlaska na veliki odmor, Slovenija je uspela da ode na "plus 22" (62:40), a Dončić do